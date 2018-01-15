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البحرين تدين بشدة اعتراض مقاتلات قطر طائرة مدنية إماراتية

البحرين تدين بشدة اعتراض مقاتلات قطر طائرة مدنية إماراتية
المنامة(صدى):

أدانت البحرين، اليوم الاثنين، بشدة اعتراض المقاتلات القطرية طائرة مدنية إماراتية، خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني الإماراتي، اعتبرت اعتراض مقاتلات قطر لطائرة مدنية، بمثابة تهديد خطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 2 ساعتين

والطائرات العسكرية التركية اللي رايحة جاية عادي.
سيادتكم ماتظهر الا على العرب يا انذال .طالما انكم
مازلتم تشعرون بالنقص والصغر فلكم كل الاحتقار

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