البحرين تدين بشدة اعتراض مقاتلات قطر طائرة مدنية إماراتية

المنامة(صدى):

أدانت البحرين، اليوم الاثنين، بشدة اعتراض المقاتلات القطرية طائرة مدنية إماراتية، خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني الإماراتي، اعتبرت اعتراض مقاتلات قطر لطائرة مدنية، بمثابة تهديد خطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية.