” الفالح ” يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز التعاون الثنائي

حمود العنزي(صدى):

بحث المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، مع نظيره الأذربيجاني بارفيز شهبازوف، أوضاع السوق البترولية والسعي المستمر لدعم استقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالوزير الأذربيجاني، حيث بحث الثنائي تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، بما في ذلك الفرص المحتملة للشركات الكبرى للاستثمار في مجالي النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة.

كما تم مناقشة فرص الاستثمار المشترك، في قطاعات البتروكيماويات، والزيت، والغاز، والتعدين، والأسمدة، وفرص الاستثمار المشترك بين البلدين في الخارج.

وكذلك تطرقت المباحثات إلى وضع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتشكيل فريق عمل من الجانبين لمتابعة هذه المواضيع.