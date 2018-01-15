بن سحيم: كان الأولى أن تعترض قطر الطائرات الإيرانية والإسرائيلية في أجوائها

طلال الضوي(صدى):

شن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الاثنين، هجومًا حادًا على النظام القطري، عقب اعتراض طائرة مدنية إماراتية، وترهيب الأمنين.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كان الأولى لها ان تعترض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية التي تجوب أجوائها بدلا من اعتراض طائرة مدنية لاخواننا العزل”.

وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تألوا جهدًا في تصعيد الأمور ، مضيفًا: ” عندما تقابل بالمثل تبدأ بالصراخ والعويل ولعب دور الضحية “.

يُذكر أنه في وقت سابق من اليوم اعترضت مقاتلات قطرية، طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، أثناء تحليق الطائرة في المسارات المعتادة.