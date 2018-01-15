الحبسي يتصدر استفتاء ” دوري بلس ” حول نجم الجولة 17 من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لدوري بلس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن استفتاء حول نجم الجولة الـ 17 من دوري المحترفين، بعد انتهاء الجولة 17 من الدوري بمباراة الشباب والاتفاق أمس.

وجاء العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال، في المركز الأول بنسبة 51% ، يليه فواز القرني حارس مرمى الاتحاد بنسبة 30% ، ثم مهند عسيري مهاجم الأهلي بنسبة 14 % ، ثم اللاعب محمد بن يطو مهاجم الشباب بنسبة 5 % .

يذكر أن عدد المصوتين في استفتاء دوري بلس بلغ حتى الآن 10045 مصوتا .