الحكومة البريطانية تفرض حمية إجبارية على المواطنين

لندن(صدى):

تنوي الحكومة البريطانية فرض حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية على مواطنيها بداية من مارس المقبل ، ووفقا لقرارات وزارة الصحة البريطانية فإن وجبات الغذاء والعشاء التي تباع في المطاعم وسلاسل السوبر ماركت لن تتخطى الـ 600 سعر حراري .

وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة المعدلات المرتفعة للسمنة في بريطانيا ، وفرضت أن لا تتعدى وجبات الإفطار 400 سعر حراري.

وتنص القوانين الجديدة ألا تزيد مجموع وجبات اليوم الواحد عن 1600 سعر حراري ويشمل ذلك وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية سناكس ، بحيث لا تتعدى الوجبة 100 سعر حراري ولا يتم تناول أكثر من وجبتين خفيفتين خلال اليوم الواحد.

يشار أن حوالي 63% من المواطنين البالغين يعانون من زيادة الوزن ، بينهم 27% يعانون من السمنة المفرطة.