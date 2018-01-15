بالصور.. رئاسة أمن الدولة.. درع حصين يضرب أقوى التهديدات الأمنية للمملكة

طلال الضوي(صدى):

بيد من حديد يضرب أقوى التهديدات الأمنية، أنه جهاز أمن الدولة السعودي، الذي حصّنت به حكومة خادم الحرمين الشريفين ربوع المملكة العربية السعودية، ليحقق صواب رؤية المملكة في دمج قطاعات ذات أهمية بالغة لتصبح دروعاً تحمي المملكة من التهديدات الخارجية والداخلية.

تفقدت ” صدى ” في زيارة لها جناح رئاسة أمن الدولة الذي يقام لأول مرة ضمن فعاليات رالي حائل، حيث كشف الجناح مدى جهود الدولة في التصدي لأعداء الوطن، والتهديدات الأمنية التي لم تنشر في الإعلام.

ويحتوي الجناح على إحصائيات دقيقة وطرحاً جريئاً، لم نعلم عنها وعن القائمين بها غير التي تنشرها وسائل الإعلام؛ مما جعل الزائر يحرص على المكوث فيه لأكثر من نصف ساعة، لقراءة إحصائيات الجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا سواء من خلايا التجسس المضبوطة، والعمليات التفجيرية، وعدد عملياتهم، والداعمين لهم منذ بدء التنظيمات الإرهابية لاستهداف المملكة.

ومما يجدر ذكره واستوقف زوار الجناح، إحصائية دقيقة لخلايا التجسس التي كشف عنها في 2013 وتضمن أفرادها 30 سعودياً وإيرانياً وأفغانياً، ولفت انتباه الزوار لوحة تحمل عبارة “ العقيدة الصحيحة هي التي تواجه كل البدع والانحرافات والأباطيل ” .

كما أن جناح رئاسة أمن الدولة ونشاط القائمين عليه كما رصدت “ صدى ” ، جعل الزائر يتعرف على ما دار في بلاده من جهد عظيم لحماية أمننا، بالإضافة الى إحصائيات تُعرض لأول مرة جديرة بالاهتمام والمتابعة، وكتيبات ومطويات تبرز جهود الدولة في محاربة الفكر الضال.

