ضبط ٢٨ مخالفا للإقامة والعمل في البدائع

سالم المطيري(صدى):

نفّذت شرطة محافظة البدائع، وفرق المهمات والواجبات الخاصة أمس، حملة أمنية أوقعت بـ ٢٨ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، وذلك بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، وقد استهدفت مواقع عدة للعمالة الوافدة في الميادين والطرق الرئيسية والأسواق التجارية، ونجحت بحمد الله في ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم .

وأكد السحيباني أن الأجهزة الأمنية ماضيةً في رصدها وتتبعها للمخالفين وتطبيق العقوبات المقررة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء .