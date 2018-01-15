منذر آل الشيخ لـ ” الحمدين ” : مسرحياتكم زائفة والحل في الرياض

طلال الضوي(صدى):

علق رجل الأعمال والمغرد السعودي منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الاثنين، على اعتراض مقاتلة قطرية لطيارة مدنية إماراتية أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.

وأكد ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن جميع الأكاذيب والمخططات القطرية اتجاه دول الخليج تبوء بالفشل، وأكبر دليل على ذلك فشل مسرحية احتجاز الإمارات لعبدالله بن علي بالإضافة إلى اتهام الأخيرة باختراق المجال الجوي للدوحة.

وأشار إلى أن تنظيم الحمدين لا زال ينتقل من مهانة إلى أخرى في ظل فشله، مؤكدًا أن هذه المسرحيات الزائفة ليس لها قيمة، حيث يقع حل هذه الأزمة في الرياض فقط.