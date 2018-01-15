تعرف على أسعار المنتجات السكنية التي أعلنت عنها ” الإسكان “

نايف السالم(صدى):

أوضح المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس سراقة الخطيب أن أسعار المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، بحيث تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية من خلال إتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، مبينًا أن وزارة الإسكان ركزت من خلال منتجاتها في الوحدات السكنية على الجودة في البناء والسعر المناسب.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تواصل من خلال المعارض التي يتم الإعلان عنها بشكل شهري سواء للفلل الجاهزة، أو عبر برنامج البيع على الخارطة تقديم الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال اجراءات حجز وحداتهم السكنية، مؤكداً حجم الاقبال الكبير على هذه المعارض حيث تم مؤخراً اكتمال حجوزات عدد منها كبوابة التحلية في محافظة جدة، ومشاريع الرياض وأبها وخميس مشيط، وأخرى في الدمام والخبر والأحساء والباحة والقنفذة، وجازان، ورابغ، وغيرها.

أما ما يتعلق بخدمة صندوق التنمية العقارية فقد أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي على حرص الصندوق على الانتهاء من قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الصندوق يسعى خلال هذا العام إلى خدمة 100 ألف أسرة، منوهاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اعتماد العديد من القرارات والتي كان من ضمنها مبادرة “تحويل التمويل العقاري القائم”، والتي تمّكن المواطنين الذين لديهم قرض تمويل عقاري من البنوك التجارية من الاستفادة من مبلغ التمويل المدعوم.