” مرور المدينة ” تكشف اللوحات المراد بيعها في المزاد العلني

نايف السالم(صدى):

نشرت إدارة مرور المدينة المنورة، اليوم الإثنين، بياناً باللوحات المراد بيعها بالمزاد العلني للوحات المميزة، والذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.

وقالت إدارة المرور، إن المزاد سيتم في شعبة الرخص بعد صلاة المغرب مباشرة، مشيرة إلى أنه يلزم التسجيل قبل الدخول بالمزاد ودفع مبلغ 1000 ريال.

وأوضحت أنه في حالة الشراء نيابة عن شخص آخر فينبغي إحضار تفويض من الشخص بالحضور والشراء من المزاد، مبينة أنه في حالة تسجيل اللوحة تطبق التعليمات وتطرح اللوحات بالمزاد مرة أخرى خلال شهر من تاريخ الشراء.