بلاغ مواطن يمنع حوادث سير بطريقي الطائف الباحة ومكة المدينة

نايف السالم(صدى):

تقدم مواطن ببلاغ إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، ساهم في حجب العديد من الكوارث التي كانت في طريقها إلى طريق الطائف الباحة، وطريق مكة المدينة.

وكشف المواطن انتشار كثيف للعديد من القرود، والأغنام في وسط الطريقين وعلى جانبيه، مما قد يؤدي إلى حوادث سير جمة، وذلك لتصرفات الحيوانات الغير طبيعية، والسريعة التي تؤدي إلى انحراف السيارات، واصطدامها.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، سرعة مباشرة الأمر من قبل أمن الطرق، وإبعاد القرود والأغنام عن الطرق، والتقصي حول سبب دخولها.