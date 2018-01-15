بزيادة 10.5%.. كازاخستان تسجل أكبر الدول المفرطة في الانتاج النفطي

أستانة(صدى):

تخطت جمهورية كازاخستان دولة العراق في حجم الانتاج النفطي، حيث تزايد انتاجها على مدار العام الماضي مع تعزيز حقل ” كاجاجان ” العملاق للانتاج.

وارتفع إجمالي انتاج كازاخستان من النفط بنسبة 10.5% إلى 86.2 مليون طن متري في عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، ما يجعلها أكبر الدول المفرطة في الانتاج والمنضمة إلى الاتفاق بين ” أوبك ” وحلفائها لخفض الانتاج.

وارتفع انتاج البلاد خلال نوفمبر وديسمبر وفقًا لتقديرات ” أوبك ” حوالي 130 ألف برميل يوميًا عن المستهدف المتفق عليه، على الرغم من تعهدها بضخ 20 ألف برميل يوميًا وفقًا للاتفاق المتفق عليه أواخر عام 2016.

وكانت العراق أكبر الدول المفرطة في الانتاج ضمن اتفاق المنظمة بما يقرب من 70 ألف برميل يوميًا عن المستهدف خلال ديسمبر الماضي.