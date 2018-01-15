انطلاق خدمة ” سلامة ” لإصدار تراخيص الدفاع المدني للمنشآت إلكترونيا

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إطلاق خدمة ” سلامة ” لإصدار وتجديد تراخيص الدفاع المدني للمنشآت إلكترونيا، من أجل تحقيق السلامة العامة .

وقال الحساب الرسمي للدفاع عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” من أجل سلامتنا وسلامة منشآتنا ؛ وفرنا خدمة ” سلامة ” لإصدار وتجديد تراخيص الدفاع المدني للمنشآت إلكترونيا”.

وأضاف ” لضمان سلامة منشأتك بادر بإصدار الترخيص إلكترونيا ،مشيرة إلى مزايا الخدمة على النحو التالي : السرعة ننجز طلبك بأقل وقت ممكن وتوفر الوقت ، كما يمكن تقديم الطلب بكل سهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة مقراتنا ويمكنك متابعة حالة طلبك عن بعد وتحديث بياناته ” .