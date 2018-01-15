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” الحسين ” يستمر بتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديدا للأهداف بدوري المحترفين

” الحسين ” يستمر بتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديدا للأهداف بدوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لدوري المحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائمة بأكثر اللاعبين تسديدا للأهداف في الدوري حتى الآن.

وقال الحساب : ” جهاد الحسين من يستمر في تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في دوري المحترفين ” .

وتمكن الحسين من تسديد 9 أهداف، ويليه اللاعب كارلوس فيلانويفا بـ 7 أهدف، ثم البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي، بـ 6 أهداف، ويتساوى مع يحيى الشهري لاعب النصر.

وجاء اللاعب جونان بينتيس في نهاية القائمة برصيد 5 أهداف.


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