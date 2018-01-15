” الملك سلمان للإغاثة ” يوزّع 1836 سلة غذائية للنازحين في مديرية الحزم بالجوف

فهمي محمد(صدى):

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1836 سلة غذائية للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.