رجل يقتل فتاة رفضت الزواج منه

الخرطوم(صدى):

أقدم رجل سوداني يعمل كنظامي بهيئة الجمارك، على قتل فتاة رفضت الزواج منه مرتين، أثناء خروجها من مناسبة بالحي الذي تٌقيم به في مدينة بورتسودان السودانية.

وكانت ألقت الشرطة السودانية القبض على نظامي بهيئة الجمارك ، عقب اعتراف فتاة قبل وفاتها بساعات، بإطلاق النظامي النار عليها أثناء خروجها من إحدى المناسبات القريبة بالحي .

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بارتكابه للجريمة مؤكدا، أنه قد سبق أن تقدم للفتاة منذ عشر سنوات فرفضته أسرتها، ليغادر ويتزوج من إحدى قريباته، وفي ذات التوقيت تزوجت الفتاة من رجل آخر، بيد أنها لم تمكث معه وتم تطليقها، فتوجه النظامي مرة أخرى لطلب يدها بيد أنها رفضته للمرة الثانية.

وتابع في يوم الحادث استغل النظامي توجه الفتاة للمشاركة في إحدى المناسبات القريبة من الحي، وفي الطريق طلب منها استقلال العربة لكنها رفضت، فقام بإخراج مسدسه وأطلق عليها أعيرة نارية في الصدر والبطن.