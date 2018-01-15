أمانة عسير ترصد 189 مخالفة و493 ملاحظة على منشآت تجارية خلال أسبوع

أبها(صدى):

رصدت إدارة الرخص والرقابة الشاملة وإدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي أكثر من 189 مخالفة, استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

وأوضح مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير المهندس عبدالعزيز الرمثي، أن الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن توجيه 71 إنذارًا لمنشآت مخالفة, إضافة إلى رصد أكثر من 189 مخالفة, وتسجيل 493 ملاحظة, مشيراً إلى أن المخالفات رصدت بعد أكثر من 753 جولة قامت بها الفرق التفتيشية، حيث سجلت تلك المخالفات قيمة قدّرت بأكثر من 158 ألف ريال.

وبيّن مدير إدارة الرقابة الصحية المهندس أحمد أبو عابد من جهته، أن المخالفات تمثّلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، وسوء النظافة العامة للموقع والمعدات المستخدمة، وعدم ارتداء الزي الرسمي، وسوء النقل والتخزين.

وأكد المهندس أبو عابد، أن الإدارة مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع .