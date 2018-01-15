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لاعب الاتفاق السابق يتغيب عن جنازة ابنته

لاعب الاتفاق السابق يتغيب عن جنازة ابنته
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن امتناع لاعب الاتفاق السابق محمد كوفي المحترف بصفوف فريق المصري البورسعيدي حاليًا عن حضور جنازة ابنته التي توفت أمس الأحد.

وقالت المصادر إن اللاعب لم يحضر جنازة ابنته؛ للاستمرار في التدريب خلال معسكر فريقه، المقام باستاد برج العرب، على الرغم من سماح المدير الفني حسام حسن له بالمغادرة.

ويلتقي المصري البورسعيدي فريق وادي دجله غدًا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانضم كوفي لصفوف نادي الاتفاق في عام 2016 على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 47 دقيقة

استغفر الله العظيم. و اعوذ به من قسوة القلوب.. لم تحضر جنازة ابنتك حتى تستمر في التدريب مع الفريق !!!

[ عدد التعليقات: 2972 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله المستعان
هذة ابنتك فلذة كبدك عضو من جسدك
لا تحضر الصلاة ع دفنها الوداع منها
آخر نظرة اليها وربما لن تراها نهائياً
استغفر الله العظيم من قسادوة بعض القلوب

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