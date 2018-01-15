لاعب الاتفاق السابق يتغيب عن جنازة ابنته
كشفت مصادر عن امتناع لاعب الاتفاق السابق محمد كوفي المحترف بصفوف فريق المصري البورسعيدي حاليًا عن حضور جنازة ابنته التي توفت أمس الأحد.
وقالت المصادر إن اللاعب لم يحضر جنازة ابنته؛ للاستمرار في التدريب خلال معسكر فريقه، المقام باستاد برج العرب، على الرغم من سماح المدير الفني حسام حسن له بالمغادرة.
ويلتقي المصري البورسعيدي فريق وادي دجله غدًا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وانضم كوفي لصفوف نادي الاتفاق في عام 2016 على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري.
المشكاة[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 47 دقيقة
استغفر الله العظيم. و اعوذ به من قسوة القلوب.. لم تحضر جنازة ابنتك حتى تستمر في التدريب مع الفريق !!!
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2972 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله المستعان
هذة ابنتك فلذة كبدك عضو من جسدك
لا تحضر الصلاة ع دفنها الوداع منها
آخر نظرة اليها وربما لن تراها نهائياً
استغفر الله العظيم من قسادوة بعض القلوب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25517 ] نشر منذ 4 دقائق
ماقعد معها وهي حيه
تبونه يفضى لها وهي ميته🤗🤗🤗🤗