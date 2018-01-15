بعد اعتراض قطر لطائرة مدنية إماراتية.. أمجد طه: يحكم الدوحة عصابة

طلال الضوي(صدى):

وصف أمجد طه، الخبير في الشؤون السياسية الإستراتجية، اليوم الغثنين، من يحكم الدوحة بـ ” العصابة ” ، عقب محاولة قطر لاعتراض طائرة مدنية إماراتية، وإرهاب المدنين.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” القاعدة اختطفت طائرات وقامت بعمليات إرهابية كـ٩/١١ وإيران فجرت، و داعش هدد باستهداف الطائرات المدنية ونظام قطرطبق التهديد، وحاول خطف طائرة مدنية وإرهاب المدنين ” .

وتابع ” طه ” تغريدته: ” وذلك لأن من يحكم الدوحة عصابة، وليست دولة ، أوعلى أقل تقدير هكذا يتصرفون ” .