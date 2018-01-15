” جامعة نجران ” تطلق خدمة إلكترونية جديدة

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى ” الانسحاب من الجامعة “.

وأوضحت العمادة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الخدمة ستتاح عبر البوابة الإلكترونية غدًا الثلاثاء، مع الحصول على إخلاء الطرف.

وأشار إلى أن الطلاب المستفيدين من الخدمة هم من لديهم بطاقة جامعية إلكترونية فقط، حيث يجب على الطالب صاحب البطاقة الجامعية اليدوية مراجعة العمادة؛ لاستخراج بطاقة جامعية إلكترونية يستفيد منها في الخدمة الجديدة.