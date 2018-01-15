علي النعيمي: تهديد سلامة الطيران المدني جريمة جديدة لتنظيم الحمدين

أبو ظبي(صدى):

أكد الدكتور علي النعيمي، الكاتب الإماراتي، أن تنظيم الحمدين ورّط قطر في مواقف خارجية مرتبكة، كان أخرها تهديد سلامة الطيران المدني الإماراتي باعتراض مقاتلات قطر طائرة مدنية إماراتية في مسارها العادي.

وقال ” النعيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تنظيم الحمدين ورّط قطر في مواقف خارجية مرتبكة وسياسة اقتصادية تستنزف أموال الشعب القطري وسياسة إعلامية عنوانها الكذب والتضليل واخيراً تصرفات تهدد سلامة الطيران المدني سيرًا على نهجه في دعم الاٍرهاب وتمويله ” .

وأضاف: ” تهديد سلامة الطيران المدني جريمة جديدة تضاف إلى جرائم حمد بن خليفة راعي إرهاب تنظيم الحمدين ” .

وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتي، قد صرّحت بأن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.