اليوم .. أمير الرياض يفتتح واحة الملك سلمان

حمود العنزي (صدى):

يفتتح اليوم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، واحة الملك سلمان للعلوم في شارع التحلية بـ الرياض ، ضمن عدة واحات بمختلف أحياء الرياض ستفتتح قريبًا لتضيف قيمة تعليمية وترفيهية لأحياء المنطقة.

وأشار حساب مشاريع السعودية عبر موقع تويتر، إلى الفئات المستهدفة كالتالي : عموم سكان الرياض وطلاب وطالبات المدارس والجامعات وزوار الرياض والوفود الرسمية والمهتمون بالعلوم والتقنية .

وتوجد خمسة أقسام للواحة وهم :

1-صالة العرض :وتتكون من الدور الأرضي والأول والتي تضم العرض المتحفي المرتبط بموضوع التقنية من خلال أربعة قاعات.

2-شاشة العرض الخارجية : تبلغ مساحتها 112م وسوف يعرض عليها عدد من المواد الفيلمية .

3-المسرح: يتسع لحوالي 400 زائر ، وشاشة سينمائية بمساحة إجمالية تبلغ 144م

4-الحديقة المحيطة بالمبنى : تضم عددا من الجلسات والمقاهي والأكشاك لخدمة زوار الواحة

5-المنحدر المحيط بالواحة: لغرض المشي والإطلالة الجميلة على المكان.

ويشار أن الواحة تقع في احد أكثر طرقات مدينة الرياض ارتيادا من قبل السكان وهو طريق الأمير محمد بن عبد العزيز .