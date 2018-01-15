تقرير الصادرات والواردات السلعية خلال الربع الثالث لعام 2017
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، تقرير الصادرات والواردات السلعية بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الثالث من عام2017(195849 ) مليون ريـال مقابل (175454 )مليون ريـال خلال الربع الثالث من عام 2016 ،بارتفاع مقداره (20395 ) مليون ريـال، بنسبة (6.11 )٪عن الربع الثالث من عام 2016.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الثاني 2017 بمقدار 6786 مليون ريال وبنسبة 3.6% .
اترك تعليقاً