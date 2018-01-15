تقرير الصادرات والواردات السلعية خلال الربع الثالث لعام 2017

علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، تقرير الصادرات والواردات السلعية بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الثالث من عام2017(195849 ) مليون ريـال مقابل (175454 )مليون ريـال خلال الربع الثالث من عام 2016 ،بارتفاع مقداره (20395 ) مليون ريـال، بنسبة (6.11 )٪عن الربع الثالث من عام 2016.

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الثاني 2017 بمقدار 6786 مليون ريال وبنسبة 3.6% .