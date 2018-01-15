” طيران ناس ” يفتتح خط رحلات جديد بين المملكة وباكستان

نايف السالم(صدى):

يستعد طيران ناس الناقل الوطني السعودي، لافتتاح رحلات جديدة بين المملكة وباكستان، اعتبارا من 1 فبراير عام 2018.

وتبدأ رحلات طيران ناس من الدمام والرياض وجدة إلى لاهور وإسلام أباد، حيث ستبدأ الرحلات بين الدمام ولاهور ابتداءا من 1 فبراير 2018، بينما ستنطلق في 15 فبراير الرحلات من الرياض إلى لاهور وإسلام أباد، ومن جدة إلى لاهور.

وأكد “ناس”، أنه يمكن الحجز على الرحلات المتبادلة بين مدن المملكة والمدن الباكستانية، من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو عبر التطبيق الإلكتروني.

وعلق أستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، عن توسعات طيران ناس: ” نواصل في طيران ناس توسعنا في وجهاتنا، والوصول إلى ما يحتاجه ضيوفنا المسافرين، حيث نعمل في هذه المرحلة على التوسع لوجهات دولية جديدة في دول آسيا وأفريقيا ” .

وأضاف، ” افتتحنا في نهاية عام 2017 رحلاتنا إلى مدينة كانو في نيجيريا، وفي مطلع هذا العام 2018 سنفتتح رحلاتنا إلى عدة مدن في كلٍ من دول الجزائر وباكستان والهند ” .