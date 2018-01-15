الفلبيين تحذر من ثوران بركان جبل مايون خلال الأيام المقبلة

كوالالمبور (صدى):

حذرت الفلبيين اليوم، من ثوران بركان جبل مايون الواقع في مقاطعة ألباي خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب قذفه رمادًا وحممًا بركانية خلال اليومين الماضين، مما أجبرها على إخلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من القرى المجاورة.

وقال رئيس معهد علم البراكين والزلازل في الفلبيين ريناتو سوليدوم في تصريح صحفي، إن النشاط البركاني للجبل ” ليس خطرًا ” بيد أنه لم يستبعد وقوع ثوران بركاني ” أكثر خطورة ” خلال الأيام المقبلة بعد تدفق حمم من فوهة البركان.

وأوضح سوليدوم، أن المعهد رفع درجة التحذير من البركان في وقت متأخر من مساء أمس، إلى المستوى الثالث بعد رصد تدفق الحمم، مبينًا أن رفع درجة التحذير إلى المستوى الرابع يعني توسع منطقة الخطر واقتراب ثوران البركان خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بركان جبل مايون ثار آخر مرة في عام 2014، حيث قذف حممًا بركانية وأجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم فيما كانت أكبر ثورة للبركان في فبراير 1841 عندما لقي 1200 شخص حتفهم بعد أن دفنت بلدتهم تحت الحمم البركانية.