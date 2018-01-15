زوجة في دعوى طلاق ” زوجي بيعذبني وأهلي قبضوا الثمن “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى طلاق ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة المصرية ، مؤكده ” عانيت من العنف 14 شهراً وزوجي يقول لي ” أنا راجل ودفعت فلوس لأهلك وأعمل اللي أنا عايزة فيكي ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية : أجبرنى أهلى على الزواج من رجل مستواه التعليمى متدنى لكنه يملك المال.. استطاع أن يغرى به أهلى، وأصبحت أتوسل ليرحمنى من العذاب لكنه ووالدته كانا يعلمان أننى بلا سند ولا أهل يدافعوا عن حقوقى ، وأصبح يخونني ليلا نهاراً ، وأهلى صامتين بعدما قبضوا الثمن .

وأشارت ، إلى أنها ذهبت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بمجموعة من الأدلة لإثبات موقفها من تقارير طبية لتعديه عليها بالضرب بأدوات حادة ومحادثات ومكالمات تثبت تهديده لها وطلبت التفريق بينهما، مؤكدة أن علامات التعذيب ما زالت على جسدها.

وتابعت:” حررت محضرا وأقمت دعوى اتهمته فيهما بالتسبب لى فى عدة إصابات، وصدور حكم بحبسه، أهلى يريدون الوصول لى لتسليمى لزوجى وقبض الثمن حتى أتنازل عنه وعن دعوى الطلاق.