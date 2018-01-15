الإطاحة بـ 7 مخالفين لأنظمة العمل الإقامة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، بسبعة وافدين مخالفين، من بينهم مخالفا ومواطنين بتهمة تزيف العملات وبيعها شمال العاصمة الرياض.

وجاء ذلك خلال المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

وتم ضبط نحو ٢٠ ألف دولار أمريكي مزيفة و40 ألف ريال سعودي، وبلغ إجمالي القيمة الفعلية للمضبوطات ما يقرب من 100 ألف ريال.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بإيقاف المخالفين وإحالتهم لفرع النيابة العامة.