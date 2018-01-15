محكمة أبها الإدارية تصدر الحكم 11 ضد الصندوق العقاري

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية، اليوم الإثنين، الحكم الحادي عشر ضد الصندوق العقاري لصالح 30 متضرراً.

ويعد هذا الحكم ابتدائيا، ويقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا قبل تنظيم الدعم السكني وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 /1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

ومن المنتظر صدور المزيد من الأحكام المماثلة لهذا الحكم، في بقية مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة. وقد سبق لهذا الحكم عشرة أحكام أخرى ضد الصندوق العقاري.