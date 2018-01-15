جامعة ” نورة ” تعلن عن حاجتها لـ ” مدربات قيادة ” بشروط

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة عن حاجتها لمدربات على القيادة ممن يملكن الرخص، بشرط الخبرة العالية، لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ودون الحساب الرسمي لجامعة الأميرة نورة، عبر موقع ” تويتر ” ، اليوم الأثنين، ” على الراغبات في التقدم، إرسال البيانات عن طريق [email protected] ” .

وتشترط الجامعة في المدربات، أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق، وأن يكون عمر المتقدمة بين 25 و40 سنة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون لدى المتقدمة خبرة في القيادة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تكون لائقة صحيًا، وألّا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي، مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وخصصت الأولوية للمواطنات، ومن لديهن لغة أخرى، والحاصلات على شهادة مدرب معتمد.