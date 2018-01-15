” الصحة ” تنشر إنفوجرافيك توعوي عن البكتيريا الخارقة

عادل الحربي(صدى):

دعت ” الصحة ” جميع المصابين بالبكتيريا الخارقة إلى الحرص على الالتزام بالوصفة الطبية لإستخدام المضاد الحيوي.

وأوضحت “الصحة” من خلال إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها على “تويتر” أن على المريض أن يحرص على عدم تناول المضاد الحيوي الموصوف لمريض آخر، مع ضرورة إكمال فترة العلاج الموصوفة من قبل الطبيب حتى لو شعر المريض بالتحسن من المرض، وفي حال ظهور حساسية أو شعور بضيق في الصدر أو حكة أو إزرقاق الجلد أو صعوبة في التنفس فيتوجب على المريض أن يخبر الطبيب فوراً .

وأكدت على أهمية الالتزام بتناول الجرعات في موعدها المحدد ، وفي حال نسيان أخذ الجرعة فإن على المريض تناولها في أقرب وقت ممكن .

يُذكر أن إنفو جرافيك ” البكتيريا الخارقة ” حصد المركز الأول في جائزة واعي وهي مسابقة توعوية أطلقتها “الصحة” العام الماضي، وشارك فيها أكثر من 4000 مشارك من فئتي الأفراد والشركات والجمعيات، بهدف إبداع محتوى توعوي في مجال الصحة، عن طريق فلم قصير، أو صورة فوتوغرافية، أو تصميم إنفوجرافيك، أو رسم تعبيري لتحفيز المجتمع، لإتباع نمط حياة صحي، مما يحد من الإصابة بالأمراض، ويزيد النشاط والإنتاج الوظيفي.

من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي 311522 زيارة منزلية بواسطة 320 فريق طبي وبمعدل 2000 زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في 213 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

تجدر الإشارة أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الإمكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الإيجابي النفسي والاجتماعي والصحي.