رئيس الريال السابق: الاستغناء عن رونالدو خرافات

طلال الغامدي(صدى):

هاجم رئيس نادي ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، الأنباء حول استغناء الريال عن كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ” كالديرون ” ، إن شراء لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا؛ ليكون بديلا لرونالدو والإطاحة بالأخير هي خرافات.

ومن وجهة نظره يرى ” كالديرون ” أن تلك الشائعات تم نشرها لمجرد التغطية على الأزمة التي يمر بها الريال، وإخفاقه المتكرر في منافسات الدوري الإسباني.

وتابع : ” التفكير في الاستغناء عن رونالدو أعظم خطأ قد يرتكبه فلورنتينو بيريز”، مضيفًا أن زين الدين زيدان أصبح يجامل بعض اللاعبين الفترة الأخيرة ” .