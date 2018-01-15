مرور الشرقية يفرض برنامج غريب على السائقين المتهورين

خالد الضبيبي(صدى):

بدأت الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية، في تطبيق برنامج جديد على السائقين المتهورين؛ لتهذيب سلوك المخالفين والوقوف على مخاطر السرعة ونتائجها، عن طريق إلزامهم بالدوام فترات متفرقة في المستشفى.

ويشمل البرنامج الذي يتم تطبيق بالتعاون بين نقاط الضبط المروري في الدمام ومستشفى الظهران العام، إخضاع السائقين المتهورين للتدريب على يد الممرضين هناك لمدة 3 ساعات من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

ويقوم السائقين المتهورين بملازمة المرضى وإطعامهم ومساعدتهم في احتياجاتهم، وتقديم تقرير شامل عن مريضين على الأقل يومياً تحت إشراف مباشر من الممرضين والمشرفين على الأجنحة.