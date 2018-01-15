إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الساحل في مكة
وقع اليوم الإثنين، حادث ارتطام سيارة بعمود إنارة بطريق الساحل القديم باتجاه الجنوب في مكة المكرمة، أسفر عن إصابة 10 أشخاص.
وأعلنت الصفحة الرسمية للمركز الوطني للعمليات الأمنية، بوزارة الداخلية، عن الواقعة، مؤكدة تعاملها الفوري مع الحادث.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن سبب الارتطام، هو نوم قائد المركبة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25517 ] نشر منذ 1 ساعة
أمس حادث أنقلاب وأصابة7أشخاص والسبب أنشغال السائق
واليوم10والسبب نوم السائق🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23239 ] نشر منذ 1 ساعة
الي مات الله يرحمه والى اصيب الله يشفيه