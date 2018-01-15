إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الساحل في مكة

نايف السالم(صدى):

وقع اليوم الإثنين، حادث ارتطام سيارة بعمود إنارة بطريق الساحل القديم باتجاه الجنوب في مكة المكرمة، أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمركز الوطني للعمليات الأمنية، بوزارة الداخلية، عن الواقعة، مؤكدة تعاملها الفوري مع الحادث.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن سبب الارتطام، هو نوم قائد المركبة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق.