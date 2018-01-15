بعد أيام من اعتزالها.. وفاة ممثلة أمريكية في ظروف غامضة

واشنطن(صدى):

عثر أصدقاء مقربون من الممثلة الأمريكية، أوليفيا نوفا ، ميتة داخل شقة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية ، في ظروف غامضة .

وكشف ” جيمي روميرو ” أحد أصدقاءها في تصريحات لصحف أمريكية ، أن أوليفيا كانت تحاول خلال الفترة الماضية تغيير مهنتها وحياتها بالكامل والتخلص من شرب الكحوليات، وذلك عقب أن تعرضت لحادث سير كاد أن يقضي عليها ولكن العناية الإلهية أنقذتها وظلت حية وأٌصيبت فقط ببعض الإصابات .

وتابع روميرو ، أن أوليفيا ، كانت تشعر أن حياتها قصيرة وأيامها معدودة لهذا لجأت لاصدقاءها لمساعدتها في التخلص من شرب الكحول وتغيير حياتها ، وكان خبر موتها كالصاعقة بالنسبة لنا .