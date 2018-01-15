جيمي كاراغيرا: تاريخ ليفربول لم يشهد مثل محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أشار جيمي كاراغير مدافع ليفربول السابق، إلى أنه لم يرى طوال تاريخ ليفربول نجم مثل محمد صلاح.

وقال ” كاراغيرا ” : ” لا أتذكر طوال تاريخ ليفربول أي لاعب جديد أحدث في بدايته مثل هذا التأثير الذي أحدثه محمد صلاح ” ، مضيفًا أنه يمتلك قدرات هجومية ممتازة.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول، نجح في صناعة هدف، وتسجيل آخر في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي أمس، حيث وصلت أهداف صلاح حتى الأن إلى 18 هدفا في الدوري الانجليزي لهذا الموسم.