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جماهير النصر تترقب التعاقد مع سلطان الغنام

جماهير النصر تترقب التعاقد مع سلطان الغنام
ماجد محمد(صدى):

تترقب جماهير النصر، إعلان إدارة النادي عن إتمام صفقة سلطان الغنام ، لاعب نادي الفيصلي، خلال الساعات القادمة.

وقد منح الفيصلي، نادي النصر يومين لحسم الصفقة، وفي حال تجاوز المدة سيلغى الاتفاق الشفهي بينهما.

وقالت مصادر مطلعة أن الفيصلي اشترط الحصول على 6 ملايين ريال مقابل التخلي الغنام ، وأمهل النصر يومين لإتمام الصفقة.

وأضافت أن الغنام سيوقع عقدا مع النصر مدته 4 أعوام، بالإضافة إلى أن النصر قد طلب التعاقد مع حمد آل منصور، ظهير أيسر الفيصلي، مقابل 3 ملايين ريال.


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