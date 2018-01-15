الذهب يقفز لأعلى مستوياته خلال 4 أشهر

عادل الحربي(صدى):

سجل الذهب في بداية تداولات الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي، في ظل تراجع مؤشر الدولار لأدني مستوى.

وارتفع سعر التسليم الفوري من 0.3% إلى 1341.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.6% إلى 1342.8 دولار للأوقية.

وعليه جاءت توقعات الخبراء، أن الذهب سيشهد إقبالاً ملحوظا خلال عام 2018، فبرغم ارتفاع الفائدة بالولايات المتحدة، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يحافظ على بريقه لدى المستثمرين.