إصابة 15 شخصا في حادث طعن بمدرسة وسط روسيا

موسكو(صدى):

ارتفع عدد ضحايا حادث الطعن الذي وقع، اليوم الإثنين، بمدرسة وسط روسيا إلى 15 شخصًا.

وقالت المتحدثة، باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم وسط روسيا، يلينا دوبينينا، إن رجلان مقنعان هاجما معلمة وتلاميذ، صباح اليوم ، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا بطعنات سكين، من بينهم 12 طالبًا.

وأشارت إلى أنه تم القبض على المجرمين، ويجاري التعرف على هويتهما والدوافع للقيام بالهجوم، موضحة أنه وقع شجار باستعمال السكاكين بين تلميذين، وأسفر في النهايو عن سقوط هذا العدد من الإصابات.