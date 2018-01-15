الغذاء والدواء توقف العمل على 77 جهاز ليزر في منشآت طبية

علي القحطاني(صدى):

تفقدت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء 240 منشأة طبية خلال شهر ديسمبر الماضي، للتحقق من تطبيق معايير السلامة والحماية الإشعاعية، وأوقفت العمل على 77 جهاز ليزر غير مرخصة.

وأوضحت الهيئة، أن الزيارات الميدانية شملت المجمعات الطبية ومراكز الأسنان وعيادات الجلدية والتجميل والعلاج بأجهزة الليزر في 11 مدينة (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، الخبر، الجبيل، الطائف، المدينة المنورة، بريدة، عنيزة، والبكيرية)، بهدف تقييم تلك المنشآت والتحقق من تطبيق معايير السلامة والحماية الإشعاعية داخلها، وكذلك مأمونية استخدام أجهزة الأشعة

المختلفة المستخدمة للعلاج وأشعة الأسنان، وكذلك أجهزة الليزر في عيادات الجلدية والتجميل.

وأكدت إيقاف العمل على 77 جهاز ليزر غير مرخصة من الهيئة (عدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق)، وجرى لاحقاً إعادة العمل على 12 جهازاً منها، بعد استيفائها متطلبات الهيئة والحصول على الترخيص اللازم.

ولفتت إلى أن الفرق تحققت أثناء تلك الزيارات من وجود عاملين مرخصين بتلك المنشآت حاصلين على التدريب اللازم والكافي للتعامل مع أجهزة الأشعة المختلفة، والتأكد من تطبيق بقية معايير الحماية والسلامة الإشعاعية الأخرى المختلفة مثل تواجد التدريع الكافي لغرف الأشعة، وإجراء قياسات التسرب الإشعاعي واختبارات الجودة النوعية السنوية، وتوفر بطاقات قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية للعاملين، والعلامات والأضواء التحذيرية المطلوبة والستر الواقية داخل غرف الأشعة.

وتواصل الهيئة زياراتها للمنشآت الصحية للتحقق من تطبيقها المعايير والاشتراطات المطلوبة.