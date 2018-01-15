بالفيديو.. ثعبان ضخم يتقيأ ديكا سليما بطريقة مروعة

بانكوك(صدى):

أثار ثعبان ضخم طوله 4,5 أمتار ، ذعر أحد المزارعين التايلانديين يٌدعى ” نات واتانا ” ، عقب العثور عليه داخل حظيرته في منطقة باثوم ثاني التايلاندية مع اختفاء زوج من أفضل الديوك لديه .

وكان استيقظ نات من نومه على اختفاء زوج من أفضل الديوك لديه، حيث أعتقد في البداية أنهما هربا من الحظيرة، لكنه أصيب بالرعب عندما لاحظ ثعبانا معلقا في السقف وبطنه منتفخة.

وساعد رجال الإنقاذ المزارع في القبض على الثعبان الضخم، والتقطوا مقطع فيديو للحظة تقيؤ الثعبان للديوك ببطء.

وقال المزارع إنه لم يسمع صوت الديكين في الصباح وذهب ليتفقدهما، لكنه رأى الثعبان قد أكل الطيور التي كلفته نحو 690 جنيها أسترلينيا، مضيفا أنه يغفر للثعبان فعلته لأنها مجرد غريزته الطبيعية.