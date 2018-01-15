الدفاع الجوي يعلن عن عدة وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قيادة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة للمدنيين السعوديين، على برنامج التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والإشغال بمختلف مناطق المملكة.

وحدد القيادة الوظائف المتوفرة، في الأقسام التالية، الوظائف الفنية، والحرفية، والعمالية، والسائقين.

ونادت قيادة الدفاع الجوي، الراغبين بالالتحاق، بالتقديم على الوظائف، عبربوابة القبول والتسجيل لقوات الدفاع الجوي.

ويبدأ التقديم اعتبارا من تاريخ( 01 – 05 – 1439هـ )، ويستمر لمدة عشرة أيام.

وأرفقت القيادة الرابط هنا ، لمعرفة المزيد من الوظائف الشاغرة وموقعها والمؤهلات والخبرات المطلوبة، وتعبئة بيانات التوظيف.