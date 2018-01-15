بالصور.. أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد الوادعي

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم بمكتبه بالإمارة والد الشهيد مبارك بن جابر بن معيض آل شري الوادعي يرافقه عضو مجلس المنطقة محمد بن مسفر الوادعي وعم الشهيد علي بن معيض الوادعي ومحمد بن معيض الوادعي والذي استشهد بمحافظة ظهران الجنوب .

وقدم سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، موضحاً سموه أن أبنهم بطل من أبطال الوطن استشهد رحمه الله في ميدان العز والشرف .

وعبرت أسرة الوادعي عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على نقله تعازي القيادة , مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنهم والذي نذر روحه ودمه دفاع عن هذا الوطن الغالي داعين الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل مكروه .