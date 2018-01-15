أسباب تيبس الرقبة وكيفية التخلص منه

متابعات(صدى):

تعد وضعية النوم الخاطئة والشد العضلي أحد الأسباب الرئيسية لتيبس الرقبة في الصباح ، ويؤدي التيبس إلى صعوبة في حركة العنق ويمكن القيام ببعض الإجراءات البسيطة قبل أن يتطور الأمر.

فيمكن العثور على موضع الألم وقم بوضع يديك على المنطقة المحيطة به فإذا كان الألم في اليمين ضع اليد اليمنى و إذا كان يسارا قم بوضع اليد اليسرى، وإذا لم تستطع وضع اليد عليه نتيجة صعوبة الوصول إلى نقطة الألم استخدم كرة تنس في الضغط أو أية أداة مشابهة للضغط على نقطة الألم، ويمكنك الاستناد على الحائط لتسهيل مهمة وصول يدك إلى نقطة الألم.

وقم بالضغط بأصابعك تدريجيا وبطيئا ، ليس بشدة حتى لا يتزايد الألم ، ثم أدر رأسك في الاتجاه المعاكس لموضع الشد العضلي والألم ثم قم بثني العنق بشكل قُطرين ويمكن تكرار الحركة السابقة مرتين أو ثلاثة كل 20 دقيقة حتى تشعر بالراحة .