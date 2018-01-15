آرسنال يعوض رحيل سانشيز بـ ” مالكوم ” و ” دورتموند “

طلال الغامدي(صدى):

يتحدد مصير اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، خلال 48 ساعة، حيث لا يرغب اللاعب في تجديد عقده مع نادي آرسنال الإنجليزي.

وبذلك يرحل سانشيز عن الفريق اللندني بنهاية عقده في الموسم الحالي بالشتاء.

ويسعى آرسنال إلى تعويض رحيل سانشيز ، وذلك بضم البرازيلي مالكوم، لاعب بوردو الفرنسي، والجابوني بيير أوباميانغ، لاعب بوروسيا دورتموند.

وقال الفرنسي آرسين فينغر، المدرب الفني لـ آرسنال، عن رحيل سانشيز، ” لقد لعب معنا طوال الفترة الماضية وألتزم بالتعليمات لكن في الوقت الحالي هي فترة صعبة جدا بالنسبة له”.

يذكر أن سانشيز توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى صفوفه في الشتاء الحالي.