مجمع الفقه الإسلامي الدولي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، اليوم الإثنين، عن الحاجة لموظفين بأمانة المجمع بمحافظة جدة، تحت مسمى ” مستشار قانوني ” .

وجاءت الشروط التي وضعها المجمع كالتالي:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون.

– أن يكون قد باشر العمل في مجال اختصاصه لمدة عشر سنوات على الأقل.

– القدرة على تحمّل ضغط العمل ضمن فريق من الإدارة.

وفي السياق ذاته كشف المجمع عن توافر وظيفة شاغرة بمسمى ” مترجم تحريري/ فوري ” – يُتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية للترجمة إلى اللغة العربية وبالعكس.

ووضعت شروط لوظيفة المترجم والتي جاءت كالتالي:

– أن يكون متخرجاً من جامعة معترف بها في مجال الترجمة ويفضل الدبلوم العالي في الترجمة.

– مهارة عالية في ترجمة تقارير الاجتماعات باللغات الثلاث.

– القدرة على تحمل ضغط العمل ضمن فريق من الإدارة.

– إلمام بالمصطلحات الفقهية والقانونية بالإضافة لما يكلف به من أعمال.

وقال المجمع إنه على الراغبين في الحصول على الوظائف المُعلن عنها ، إرسال سيرتهم الذاتية إباللغة العربية إلى العنوان التالي:

أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي- طلبات التوظيف- ص ب 13719 جدة 21414 المملكة العربية السعودية- الفاكس: (00966122575661 / 00966126979329).

أو على البريد الإلكتروني: هنا .

أو عن طريق الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقر، وذلك في موعد أقصاه 12 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 28 فبراير 2018م، مشيراً إلى أنه لا تقبل المطالب مباشرة إلى أمانة المجمع.

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