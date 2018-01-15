قائمة بأرقام الجهات المختلفة للإبلاغ عن الغش التجاري

حمود العنزي(صدى):

يتعرّض المواطنين إلى الكثير من عمليات الغش التجاري بشكل يومي، عن طريق الاستغلال أو الخداع أو المغالاة بالسعر أو تجاهل حقوقك كمواطن أو رفض إعادة سلعة مخالفة.

وفي هذا الإطار، هناك 20 جهة يمكن للمواطن التواصل معها في حال تعرّضه لمثل هذه العمليات، وتنشر ” صدى ” قائمة بأرقام هذه الجهات.