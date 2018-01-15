قيادي حوثي يتوعد 650 ضابطا موالين لصالح بالإعدام الجماعي

فهمي محمد(صدى):

توعد القيادي الحوثي المشرف على مليشيات الحوثي في وزارة الداخلية الخاصة بهم عبدالحكيم الخيواني المكني ” أبو الكرار ” ، بإعدام 650 ضابطًا وجنديًا من حراسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وهدد ” أبو الكرار ” الضباط المعتقلين في السجن المركزي للحوثيين، أثناء زيارته لهم، بإعدام كل من شارك في المواجهات بين الحوثيين وأنصار صالح الذين تسببوا في قتل عشرات الحوثيين على حد قوله.

وأكدت مصادر أمنية وحكومية يمنية أن الحوثيين يمارسون كافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي والغذائي بحق المعتقلين العسكريين.