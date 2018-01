واشنطن(صدى):

حذرت الشرطة الأمريكية النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت من وجود رجل ” مهووس ” بها يدعي أنه حبيبها، ويريد أن يشتري مسدسا جديدا لحمايتها.

يُشار إلى أن تايلور أطلقت أغنية جديدة تحمل اسم ” End Game ” التي تجمعها بالمغني البريطاني إيد شيران، وهي من ألبومها الأخير Reputation الذي صدر نوفمبر الماضي ويضم نحو 15 أغنية أبرزها ” Gorgeus ” و ” Delicate ” و ” Look What You Made Me Do ” وغيرهم.