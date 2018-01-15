22 ناديا تستقطب الطلاب والطالبات خلال الإجازة بتعليم عسير
كثفت أندية الأحياء للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بعسير من برامجها ومناشطها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تحت شعار (الحي يحييك، والشتاء في ناديك) ، وذلك بمتابعة وإشراف من مدير عام التعليم بالإنابة الأستاذ سعد الجوني.
وأوضح ممثل أندية الحي في المنطقة الأستاذ عبدالله علوان، أن 14 ناديا للبنين و 8 أندية للبنات تقدم برامج ثقافية ورياضية واجتماعية وترفيهية، من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الثامنة مساء ،في كافة الأندية بقطاعات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ، لافتا إلى أنه تم إقرار برامج جديدة تتوافق مع إجازة منتصف العام الدراسي.
ودعا علوان الطلاب والطالبات إلى زيارة الأندية والاستفادة من برامجها .
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