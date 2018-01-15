22 ناديا تستقطب الطلاب والطالبات خلال الإجازة بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

كثفت أندية الأحياء للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بعسير من برامجها ومناشطها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تحت شعار (الحي يحييك، والشتاء في ناديك) ، وذلك بمتابعة وإشراف من مدير عام التعليم بالإنابة الأستاذ سعد الجوني.

وأوضح ممثل أندية الحي في المنطقة الأستاذ عبدالله علوان، أن 14 ناديا للبنين و 8 أندية للبنات تقدم برامج ثقافية ورياضية واجتماعية وترفيهية، من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الثامنة مساء ،في كافة الأندية بقطاعات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ، لافتا إلى أنه تم إقرار برامج جديدة تتوافق مع إجازة منتصف العام الدراسي.

ودعا علوان الطلاب والطالبات إلى زيارة الأندية والاستفادة من برامجها .