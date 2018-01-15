واشنطن تعاقب الفلسطينيين بخفض مساهمات ” الأونروا “

واشنطن(صدى):

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حجب عشرات الملايين من الدولارات، من وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة ” الأونروا ” .

ويخفض هذا مساهمة الولايات المتحدة هذا العام إلى النصف، أو ربما قطعها بالكامل، وجعل المزيد من التبرعات الإضافية مشروطة بتغييرات كبيرة في الوكالة.

وأكد المسؤولون أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكن يبدو أن الاحتمال الأرجح أن يرسل 60 مليون دولار من بين 135 مليون دولار مخطط لها كقسط أول للوكالة.

وأضافوا أنه قبل أي مساهمات أمريكية مستقبلية سوف تشترط واشنطن على الوكالة إجراء تغييرات كبيرة في كيفية إدارة عملها.

كما تأتي أحد الاقتراحات، حول شروط المساهمة، بشرط انخراط الفلسطينيين أولا في محادثات سلام مع إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن ” القرار قيد المراجعة ولا تزال هناك مداولات ” ، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة بشأن هذه المسألة.